„Young Talents on Stage“ – also junge Talente auf die Bühne –, so heißt es bald in Bad Liebenstein. Die Bad Liebenstein GmbH veranstaltet an zwei Mittwochterminen, 21. August und 4. September, ein neuartiges Bühnenformat im Neuen Kurpark. „Unser neu ins Leben gerufenes Format soll jungen Musikern und Musikerinnen eine Bühne bieten, auf der sie Erfahrungen mit Auftritten vor Publikum sammeln können“, so Christian Storch, Geschäftsführer der Bad Liebenstein GmbH und Organisator der Veranstaltungen. Man starte in diesem Sommer mit zwei Auftritten. Storch hofft, dass die Newcomer-Veranstaltungen sich im kommenden Jahr etablieren und ausgeweitet werden können. „Außerdem wollen wir mit den Konzerten eine Ergänzung zu unserem eher klassisch orientierten Programm schaffen“, so Storch.