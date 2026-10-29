Ein Wellness-Resort, ein neues Hotel oder sogar eine Privatklinik? Mitten in Bad Liebenstein könnte in den kommenden Jahren ein größeres Bauprojekt entstehen. Für ein rund 3400 Quadratmeter großes Grundstück direkt am Neuen Kurpark wird ein Investor gesucht. Das hat Christian Storch, Geschäftsführer der Bad Liebenstein GmbH, am Donnerstag mitgeteilt. Die städtische Gesellschaft ist Eigentümerin der Fläche an der Heinrich-Mann-Straße 6.