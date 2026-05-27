Das gemeinsame Wassertreten im frischen Quellwasser wurde für die meisten im wahrsten Wortsinne zum zünftigen Einstieg in den Kneipp-Sommer. Alles passte bestens beim „Anwassern“ im Historischen Kurpark in Bad Liebenstein zusammen: Die Sonne schickte warme Strahlen zum Gang durchs kühle Nass. Im Hintergrund lieferte der malerische Erdfall eine romantische Kulisse. Und obendrein begingen die Kneipp-Freunde just den 205. Geburtstag des „Wasserdoktors“, der die ganzheitliche Gesundheitstherapie erfand, die nach ihm benannt ist.