Zur Gründung des Rassegeflügelzuchtvereins 1906 Bad Liebenstein e. V. vor 119 Jahren kam die Frage auf, ob es einen solchen braucht. Am 15. Mai 2025 stellte sich diese Frage nicht. Denn ohne Vereinsmitglied Matthias Apfel hätte es wahrscheinlich eine solche Überraschung für die etwa 20 Kinder zum Vorlesetag in der Stadt- und Kurbibliothek nicht gegeben. Hatte doch Matthias Apfel, der auch 2. Vorsitzende im Kreisverband Bad Salzungen des Landesverbandes der Rassegeflügelzüchter Thüringens e. V. ist, einen Karton voller Kücken zum Anschauen mitgebracht. Und Tochter Marieke Apfel las passend dazu aus dem Bilderbuch „Heinrich will brüten!“ von der Autorin Anette Thumser sowie dem Illustratoren Nikolai Renger. Die Geschichte handelt von einem Bauernhof, auf dem man mit Rollen- und Geschlechterklischees (und nicht nur da) aufräumt. So schnappt sich Heinrich ein Ei und legt los...