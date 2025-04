Autodidakt Christian Hoschka ist in dem Ortsteil von Bad Liebenstein geboren und aufgewachsen. Mit zwölf Jahren zog er in die südthüringische Kurstadt, mit 13 fing er das Zeichnen an und mit 17 nahm er zum ersten Mal eine Farbsprühdose in die Hand. Seine Leidenschaft wurde zum Beruf und dieser führt ihn jetzt erneut in eine Großstadt.