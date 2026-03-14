Wenn Steffen Stupp über sein neues Projekt spricht, stellt er eines sofort klar: Mit dem herkömmlichen Minigolf, wie man es etwa von Campingplätzen kennt, hat sein Vorhaben wenig zu tun. „Im Prinzip ist es nicht als Minigolf-, sondern als Adventure-Golf-Anlage angedacht“, erklärt Stupp sein Bauvorhaben. „Das sind nicht die klassischen Bahnen, wie man sie kennt. Sondern das ganze Material wird gestaltet mit Kunstrasen, mit Höhen und Felsen dazwischen, wo man teilweise den Ball auch einen halben Meter hochziehen muss und dann geht der Ball in ein Loch rein und kommt an einer anderen Stelle wieder raus.“