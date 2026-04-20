In der Nacht zu Montag hat in der Herzog-Georg-Straße in Bad Liebenstein eine Garage mit angrenzendem Carport gebrannt. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Stadtbrandmeister und Einsatzleiter Enrico Pfeifer berichtet auf Nachfrage der Redaktion, dass die Feuerwehr gegen 2.11 Uhr zunächst zu einem „Wohnhausbrand mit Personen in Gefahr“ alarmiert worden sei. Vor Ort habe sich jedoch herausgestellt, dass ein Nebengebäude hinter dem Wohnhaus – eine Doppelgarage – in Brand stand.