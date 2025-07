Die Frage ist schnell gestellt, aber schwer zu beantworten: Was bleibt von einem Schüleraustausch? Drei Wochen, die vorbeiziehen zwischen Schule, Familienalltag, neuen Wörtern, kulturellen Begegnungen und nachdenklichen Momenten. Zweimal drei Wochen, in denen zwei junge Menschen zusammenwachsen, die sich vorher nicht kannten – und am Ende sagen: Das war kein Abschied. Das war ein „Auf Wiedersehen“.