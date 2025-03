Die Jahresberichte von Stadtbrandmeister Enrico Pfeifer und der Jugendwartin Tina Sippel bei der Jahreshauptversammlung der Bad Liebensteiner Feuerwehr begannen mit der Übersicht über die Mitgliederstruktur: 87 Mitglieder stark ist die Jugendwehr, 91 Mitglieder zählt die Einsatzabteilung und 33 die Alters- und Ehrenabteilung. Fünf Mitglieder dazugewonnen hat die Einsatzabteilung, die Jugendwehr hat sieben Mitglieder verloren. Hier stehen 12 Neuaufnahmen 17 Austritte gegenüber, zwei Jugendliche wechselten in die Einsatzabteilung. Die Stärke der Jugendwehr darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich die Altersstruktur in den kommenden Jahren gefährlich verschieben wird. Aufgrund der hohen Absprungquote wegen Schule, Ausbildung und Wegzug wechseln am Ende zu wenige Mitglieder aus der Jugendwehr in die Einsatzabteilung. Den höchsten Mitgliederanteil machen dort aktuell die 41- bis 45-Jährigen aus. Ziel müsse es weiterhin sein, die Mitgliedergewinnung in den jüngeren Jahrgängen zu forcieren. Hier wäre neben Werbemaßnahmen auch die Einstellungsvoraussetzung für Angestellte der Stadt Bad Liebenstein ein mögliches Instrument. 2024 war die Einsatzbereitschaft zwar immer gegeben, aber die Tageseinsatzbereitschaft lastet auf zu wenigen Schultern und braucht Verstärkung.