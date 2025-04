Dass Stromkästen beschmiert werden, passiert in der Region regelmäßig. Vor allem rivalisierende Fußballfans haben es sich offenbar zum Freizeitsport gemacht, die grauen Kästen in den Vereinsfarben zu besprühen. Das komplette Gegenteil ist nun an den drei Verteilerkästen am Minikreisel nahe des Bad Liebensteiner Herzog-Georg-Carrees geschehen. Hier hat unverkennbar ein Künstler Hand angelegt. Keck guckt nun ein Kattaäffchen zwischen Blättern hervor, zart reckt ein Krokus seine Blüte empor und entspannt schwimmt eine Ente im See.