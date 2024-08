Eigentlich sollte die Bremer Specht-Gruppe bereits in diesem Jahr mit dem Wiederaufbau des ehemaligen Kurheims „Charlotte“ – gelegen zwischen der Esplanade und der Herzog-Georg-Straße – beginnen. So steht es zumindest in der Bauverpflichtung, die 2022 Teil des Kaufvertrages war. Doch in diesem Jahr werden mit Sicherheit keine Bagger mehr auf das Grundstück rollen. In einem Gespräch zwischen Vertretern der Stadtverwaltung und der Specht-Gruppe habe das Unternehmen in dieser Woche mitgeteilt, dass an dem Vorhaben festgehalten werde, es jedoch einen neuen Zeitplan gebe, informierte Stadtsprecherin Stefanie Kießling am Donnerstag auf Nachfrage der Redaktion.