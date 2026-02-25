Anfang Februar hatte die Stadt Bad Liebenstein den Heilwasserausschank im Brunnentempel, in der Wandelhalle und dem Kurhaus „Vitalbrunnen“ wegen erhöhter Arsenwerte gestoppt. Nun können Einheimische und Gäste bald wieder den Sauerbrunnen, der zahlreiche gesundheitsfördernde Wirkungen besitzt, trinken. Inzwischen seien umfangreiche Arbeiten an der Entarsenisierungsanlage erfolgt, heißt es auf Nachfrage der Redaktion aus der Bad Liebensteiner Stadtverwaltung.