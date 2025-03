Aktuell befinden sich Ordnungsamt und Einwohnermeldeamt noch im Erdgeschoss des Rathauses in der Bahnhofstraße 22. Ab 24. März finden die Bürger die beiden Ämter in der Bahnhofstraße 11. Durch den ebenerdigen Zugang sind beide Ämter für mobilitätseingeschränkte Personen oder Familien mit Kinderwagen besser erreichbar. Auch der Warte- und Beratungsbereich ist in den neuen Räumlichkeiten ansprechender und freundlicher, heißt es in der Mitteilung der Stadtverwaltung. Der Eingang befindet sich in der Bahnhofstraße. Drei Stellplätze für Autos stehen in der Dr.-Külz-Straße zur Verfügung, darüber hinaus kann weiterhin der Parkplatz neben dem Rathaus genutzt werden, der über die Baumbachstraße erreichbar ist.