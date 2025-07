In der Woche haben sich die Kartons und Kisten noch gestapelt, jetzt ist der Laden perfekt hergerichtet, um neugierige Kunden zu empfangen. „Ich hoffe auf viele Gäste und einen guten Start in Bad Liebenstein“, sagt Christiane Holland-Letz kurz vor dem Start des Geschäfts. An diesem Wochenende feiert „Zum VerLiebenstein“, eine neue Boutique fürs Wohnen, Schenken und Genießen, Neueröffnung. Am Samstag und Sonntag dürfen Besucher in den Regalen stöbern und sich unter anderem auf erfrischende Drinks, Kostproben und eine Tombola freuen.