Aktuell wird häufig über die Herstellung regionaler und nationaler Produkte diskutiert. In Thüringens größtem Rehastandort Bad Liebenstein hat sich Unternehmerin Annett Mommer schon 2019 die Wertschätzung von Handarbeit auf die Fahnen geschrieben. Damals hat die heute 52-Jährige die Gewerberäumlichkeiten mit der Poststelle in der Herzog-Georg-Straße 36 übernommen und von Anfang an ihren Traum eines Angebotes aus mehreren Manufakturen in die Tat umgesetzt. 400 solcher meist Kleingewerbe habe sie damals angeschrieben bzw. auf Kunsthandwerkermärkten angesprochen. Einige seien ihr bis ins Jahr 2025 treu geblieben, andere dazugekommen. Wir zeigen eine Auswahl vom Rennsteig bis zum Rhein.