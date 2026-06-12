Wie so oft im Leben hatte der Zufall auch hier seine Hände im Spiel. Seit über zehn Jahren war der Autor dieser Zeilen auf der Suche nach Bildern mit Motiven von Liebenstein und Altenstein eines Malers namens Schulz. Durch Zufall hatte man seinerzeit von Schulz‘ Anwesenheit in Liebenstein erfahren: In der Autobiografie des Stettiner Komponisten Carl Loewe (1796-1869) schreibt dieser über seinen Aufenthalt in Liebenstein im Jahr 1846. Er habe auf Schloss Altenstein vor Herzog Bernhard II. von Sachsen-Meiningen am Flügel konzertiert und sich die wunderbare Gegend angeschaut. Der „Prof. Schultz“ aus Berlin sei auch hier und würde im Auftrag des Herzogs für die anwesende Königin von England malen, „um die Bilder als Erinnerung an ihr Jugendland mit nach England zu nehmen“.