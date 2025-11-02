Autorenlesungen sind fester Bestandteil im Jahresprogramm der Bad Liebensteiner Stadt- und Kurbibliothek. So luden die Mitarbeiter jetzt zu einer Lesung mit der Jenaer Autorin Sieglinde Mörtel rund um das dunkle und geheimnisvolle Thüringen ein. Die Lesung, unterstützt durch das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur und die Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen, wurde im Rahmen der Kampagne „Thüringen liest!“ des Landesverbands Thüringen im Deutschen Bibliotheksverband und der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen veranstaltet, so Bibliotheksleiterin Linda Uhlich, die den unterhaltsamen literarischen Abend eröffnete und die Protagonistin des Abends sowie zahlreiche Besucher begrüßte.