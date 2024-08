Die Dreharbeiten für die zweite Folge der Krimireihe „Tod am Rennsteig“, die auch in Bad Liebenstein gedreht wurde, sind abgeschlossen, informiert eine Sprecherin der Produktionsfirma Polyphon. Ausgestrahlt werde die Folge in Spielfilmlänge voraussichtlich im ersten Halbjahr 2025 als „DonnerstagsKrimi“ im Ersten. In Bad Liebenstein war die Villa Feodora der Hauptdrehort. Das ehemalige Restaurant im historischen Kurpark, das inzwischen der Stadt gehört und aktuell leer steht, war von den Filmemachern wieder in eine Gaststätte verwandelt worden. Hier hatte sich ein grausames Verbrechen abgespielt.