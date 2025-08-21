Riesig war die Freude vor mehr als zwei Jahren, als bekannt wurde, dass die Stadt Bad Liebenstein für die Sanierung des Comödienhauses Fördermittel aus dem europäischen Förderprogramm EFRE erhält. Doch inzwischen hat sich im Rathaus Ernüchterung breit gemacht. Denn: Weil das umfangreiche Projekt weitaus teurer wird, als bei den ersten Planungen angenommen, hat die Stadt eine Finanzierungslücke in Millionenhöhe. Aktuell sei unklar, wie es nun weiter gehe, informierte Bürgermeisterin Susanne Rakowski (CDU) in der jüngsten Sitzung des Hauptausschusses.