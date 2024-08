Seit 1999 veranstaltet der Kumulus-Verein mit Sitz in Berlin Juniorwahlen für Schüler in ganz Deutschland. Hier werden Europa-, Bundes- und Landtagswahlen als politisches Bildungsprojekt simuliert. Und dabei können die Jugendlichen so einiges lernen, befindet Frank Hofmann, Deutsch- und Sozialkundelehrer an der Regelschule „Altensteiner Oberland“. Deswegen beteilige sich die Bad Liebensteiner Schule bereits zum 9. Mal in Folge an dem Projekt.