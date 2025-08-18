Dass Salbei in der kalten Jahreszeit gegen Husten und Heiserkeit hilft, wissen wohl die meisten. Doch unbekannt mag sein, dass dieses Multitalent unter den Arzneipflanzen bei Sommerhitze genauso gut wirkt, um nicht übermäßig zu schwitzen und um einen kühlen Kopf zu bewahren. Als Apothekerin Angela Wenzel vergangenen Freitag darüber in Bad Liebensteins neuem Arzneipflanzengarten berichtete, schaute sie der Großteil der Teilnehmer mit großen Augen an. Mehr als 20 gespannte einheimische Besucher und Kurgäste kamen in den Rosengarten in der Parkstraße, um eine Premiere zu erleben – die erste Führung durch eine „Apotheke der Natur“. Und mehr.