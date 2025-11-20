Wenn einer eine Reise tut, dann kann er was erleben. Das traf auch auf die Wanderschaft des Bad Liebensteiner Comödienhauses in der Spielzeit 2025 zu. Aus der Not heraus geboren hatte Kulturmanager Christian Storch die Idee des „Comödienhaus on Tour“. Denn das Theater ist seit Ende vergangenen Jahres wegen der geplanten Sanierung geschlossen. Und so beschloss Christian Storch, auf verschiedene Spielstätten in Bad Liebenstein und den Ortsteilen auszuweichen. Und: Buchte als Raum für die ganz großen Namen das Bad Salzunger Pressenwerk.