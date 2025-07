Auf der Bühne fühlt er sich zu Hause. In seinem Zuhause hingegen wirkt Christian Heinzenröder zunächst etwas unsicher. Doch er hat Ja gesagt, zu einem Bericht über sich und sein Wirken und hat in seine kompakte Wohnung im obersten Geschoss eines Wohnblocks in Thüringens ältestem Heilbad Bad Liebenstein eingeladen. Am Klingelschild steht Heinzenröder, am Briefkasten links daneben auch und „chris-music“.