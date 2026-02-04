Der Heilwasserausschank in Bad Liebenstein ist derzeit ausgesetzt. Bei einer aktuellen Wasserprobe wurde ein erhöhter Arsengehalt festgestellt, heißt es am Mittwochnachmittag in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. Auch wenn Hinweise auf einen möglichen Messfehler vorliegen, lasse sich eine Überschreitung des Grenzwertes nicht mit letzter Sicherheit ausschließen. Die Stadt hat den Ausschank des als Sauerbrunnen bezeichneten Heilwassers daher vorsorglich gestoppt. Normalerweise fließt das Heilwasser am Brunnentempel, im Kurhaus „Vitalbrunnen“ und in der Wandelhalle.