Beim Bad Liebensteiner Heilquellwasser gibt es jetzt vorsichtige Entwarnung. Die jüngste Wasserprobe hat ergeben, dass der Arsengehalt wieder im zulässigen Bereich liegt, heißt es auf Nachfrage der Redaktion aus der Bad Liebensteiner Stadtverwaltung. Nach Angaben von Stadtsprecherin Stefanie Kießling beträgt der gemessene Wert 0,02 Milligramm pro Liter. Der gesetzliche Grenzwert liegt bei 0,04 Milligramm pro Liter.