Mal fix ein Brot holen oder ein kurzer Abstecher in den Supermarkt kann im „Herzog-Georg-Carree“ in Bad Liebenstein teuer werden. Zumindest, wenn man sein Auto auf dem großen Parkplatz in der Ruhlaer Straße abstellt. Hier gilt strenge Parkscheibenpflicht. Vergessen die Kunden diese, kostet das stolze 30 Euro Vertragsstrafe. Nahezu täglich wird kontrolliert und abkassiert. Und das ärgert viele, denn in der Region ist dieses konsequente Abstrafen auf Supermarktparkplätzen doch eher die Ausnahme als die Regel.