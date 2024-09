Vermisstenfall in der Kurstadt: Wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte, wird seit den Sonntagmorgenstunden ein 46-Jähriger vermisst, der in der Bad Liebensteiner Heinrich-Mann-Klinik untergebracht war. Der Mann ist den Angaben nach orientierungslos, starker Raucher sowie psychisch/verhaltens-auffällig. Er könnte sich laut Polizei in einer hilflosen Lage befinden.