Eineinhalb Jahrhunderte Freiwillige Feuerwehr in Bad Liebenstein – dieser runde Geburtstag wurde auf dem ehemaligen Pfeifen-und-Holz-Areal in Schweina mit zahlreichen Gästen gefeiert. Und das nicht ohne Grund, betonte Stadtbrandmeister Enrico Pfeifer in seiner Festrede. Denn: „Unternehmer haben die Freiwillige Feuerwehr gegründet.“