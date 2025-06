Unter anderem sind mit den angelaufenen Vorbereitungen 270 Parkplätze ersatzlos wegfallen. In der ersten Bauphase, die voraussichtlich bis 2. Juli andauert, wird der Verkehr auf der Frankfurter Straße/B 324 ab der Picassokreuzung (Abzweig Richtung Bebra) in beiden Fahrtrichtungen in Richtung Reichsstraße einspurig geführt. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit in diesem Bereich wird 30 km/h betragen.