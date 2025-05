Der 33-jährige Sebastian Mock wird zum 1. August dieses Jahres neuer Geschäftsführer des Klinikums Hersfeld-Rotenburg und tritt damit die Nachfolge von Katja Bittner an, die das Unternehmen seit Mitte Januar 2025 mit einem auf acht Monate befristeten Vertrag leitet. Sie hatte den bisherigen Geschäftsführer Rolf Weigel abgelöst und sollte Umstrukturierungen einleiten, um Einsparungen bei dem finanziell angeschlagenen Klinikkonzern zu ermöglichen. In den vergangenen zwei Jahren hatte das Klinikum jeweils rund 40 Millionen Euro Zuschuss für den laufenden Betrieb benötigt. Mit Entspannung durch den aktuell stattfindenden Klinikum-Neubau auf dem Wehneberg wird ab 2028 gerechnet. Sebastian Mock war bisher als Geschäftsführer mehrerer Helios-Einrichtungen tätig. Er absolvierte sein Studium im Gesundheitsmanagement an der Staatlichen Studienakademie Thüringen. Seit 2018 verantwortet er die Geschäftsführung der Helios-St.-Elisabeth-Klinik Hünfeld sowie die dazugehörigen MVZ-Strukturen, seit 2023 zusätzlich bei der Helios-Spital Überlingen und der Helios-Klinik Rottweil. Weitere Stationen führten ihn über Grebenhain, Bleicherode, Gotha, Cuxhaven und Hamburg. Der gebürtige Thüringer Mock wohnt mit seiner Lebenspartnerin in Fulda.