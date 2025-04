Hessens Innenminister Roman Poseck (CDU) hat in der vergangenen Woche bei einem Besuch in Bad Hersfeld eine positive Bilanz der sogenannten Innenstadtoffensive gezogen. „Wir wollen dabei mit einer hohen polizeilichen Präsenz und verstärktem Kontrolldruck die Innenstädte sicherer machen und so der Verunsicherung der Bürger entgegenwirken“, sagte der Innenminister bei einem Stadtrundgang in Begleitung von Bürgermeisterin Anke Hofmann, Landespolizeipräsident Robert Schäfer und Polizeipräsident Michael Tegethoff durch die Breitenstraße und den Schilde-Park. Gleichzeitig kündigte Poseck eine deutliche personelle Verstärkung der Polizei im Kreis an, ohne dabei genaue Zahlen zu nennen.