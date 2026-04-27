Drei Jahre nach der dauerhaften Schließung der Therme im Bad Hersfelder Kurpark gibt es noch immer keine Lösung für einen Weiterbetrieb des einstigen Besuchermagneten. Wie die Bädergesellschaft der Stadt Bad Hersfeld auf Anfrage bestätigt, sind die Verhandlungen mit der Firma des Bad Hersfelder Unternehmers Heinrich Bohn ohne Einigung geblieben. Die Städtischen Bäderbetriebe verweisen dazu auf „unterschiedliche Zeitschienen, die die Planungen der HB Hotelbetriebe GmbH betrafen, und die Prüfung sowie Schaffung der rechtlichen Voraussetzungen zur Übernahme der Therme“ betrafen.