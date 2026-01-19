Mit rund zehn Monaten Verspätung ist im ehemaligen Herkules-Center und -parkhaus in Bad Hersfeld das „Quartier“ – eine neue Dienstleistungs- und Einkaufspassage – in Betrieb gegangen. Fachkräfte- und Personalmangel, Lieferkettenprobleme, aber auch zahlreiche Umplanungen hatten die Eröffnung des Vorhabens am Tor zur Bad Hersfelder Innenstadt verzögert. Bauherr und Betreiber ist der VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg, der seit einer Fusion im vergangenen Jahr zur Volksbank Mittelhessen in Gießen gehört.