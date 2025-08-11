Eine Bilanz ihrer neunmonatigen Tätigkeit als Sanierungsgeschäftsführerin des finanziell angeschlagenen kommunalen Klinikkonzerns zog Katja Bittner vor Journalisten. Zugleich wurde ihr Nachfolger, der 34-jährige Sebastian Mock, der seit 1. August offiziell im Amt ist, vorgestellt. Er kündigte an, den eingeschlagenen Sanierungsweg fortzusetzen. „Wenn die positive Entwicklung anhält und auch die politischen Rahmenbedingungen stimmen, dann kann das Klinikum in fünf Jahren theoretisch defizitfrei sein“, sagte Bittner. Bei ihrem Amtsantritt hatte das Klinikum ein jährliches Defizit vom rund 40 Millionen Euro verzeichnet, das durch Zahlungen des Kreises immer wieder ausgeglichen werden musste. Dank eines Curacon-Gutachtens zur Wirtschaftlichkeit des Klinikums seien die Handlungsfelder klar benannt gewesen, lobte Bittner.