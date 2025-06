Bad Hersfeld wird beim Drei-Länder-Moped-Marathon am kommenden Samstag erneut zum Mekka für Zweirad-Enthusiasten, wenn 750 Fahrer aus ganz Deutschland und den Nachbarländern mit ihren 50 Kubikzentimeter-Maschinen aus den vergangenen Jahrzehnten durch die drei Bundesländer Hessen, Thüringen und Bayern knattern – und dabei das ganze Wochenende feiern. Die Veranstaltung beginnt bereits am Freitag mit der Anreise zum Veranstaltungsgelände „Vorm Laufholz“ am Fuße des Johannesbergs und einem geselligen Abend unter Gleichgesinnten und Gästen.