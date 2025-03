Nach einem Monat Waffenverbotszone in Bad Hersfeld zieht der osthessische Polizeipräsident Michael Tegethoff eine erste Bilanz. Nur mit dem Fokus auf die reine Waffenverbotszone in der Kreisstadt – sie umfasst die Innenstadt sowie das Gebiet bis zum Bahnhofsvorplatz und den Schilde-Park – fanden im Februar insgesamt neun Kontrollen in diesem Bereich mit insgesamt 54 eingesetzten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten statt. Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte 122 Personen. 84 davon wurden in Bezug auf mitgeführte Gegenstände durchsucht, wobei die Polizisten drei Messer und eine Signal-Schusswaffe (PTB) sicherstellten.