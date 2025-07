Ein 50 Jahre alter Busfahrer aus Bad Hersfeld muss sich vor dem Landgericht Fulda verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, insgesamt 46 Handlungen von schwerem sexuellem Missbrauch bis hin zu Vergewaltigung an vier Jugendlichen begangen zu haben. Dabei handelt es sich um zwei Jungen und zwei Mädchen. Die Taten sollen im Zeitraum zwischen November 2021 und Oktober 2024 in der Wohnung des Angeklagten in Bad Hersfeld und auf einem Parkplatz bei Ludwigsau passiert sein. Seit Februar sitzt der 50-Jährige in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft soll er die Jugendlichen während seiner Touren als Linienbusfahrer kennengelernt haben. Zunächst habe er Vertrauen zu ihnen aufgebaut und dieses später für seine Taten ausgenutzt. Zudem soll er die Jugendlichen über Hilfstätigkeiten an seinem Auto und in seinem Garten mit Geldzahlungen geködert haben. Nach getaner Arbeit habe er sie dann zu sexuellen Handlungen überredet. Der 50-Jährige, der die Verlesung der Anklageschrift mit gefasster Miene über sich ergehen ließ, gestand zum Prozessauftakt, dass die ihm zur Last gelegten Taten teils richtig seien, allerdings sei dies stets im Einvernehmen mit den Jugendlichen geschehen. Er habe weder Druck aufgebaut noch die Jugendlichen genötigt, und auch die Hilfstätigkeiten gegen Bezahlung stünden nicht im Zusammenhang mit den sexuellen Handlungen. Laut Anklage hätten die Jugendlichen sich jedoch gegen die sexuellen Annäherungen gesträubt, wiederholt gesagt, dass er damit aufhören solle und ihm während der Taten zu verstehen gegeben, dass sie unter Schmerzen leiden.