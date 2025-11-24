Im Logistikzentrum FRA3 an der A4 haben die Bauarbeiten für die umfangreiche Modernisierung des Amazon-Standorts Bad Hersfeld begonnen, in die das Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag investiert.
Brief aus Bad Hersfeld: Beim Online-Versandhändler Amazon in Bad Hersfeld rollen die Bagger.
Im Logistikzentrum FRA3 an der A4 haben die Bauarbeiten für die umfangreiche Modernisierung des Amazon-Standorts Bad Hersfeld begonnen, in die das Unternehmen einen dreistelligen Millionenbetrag investiert.