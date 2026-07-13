Der „Hersfeldpreis“ und der „Große Hersfeldpreis“ werden von der Stadt Bad Hersfeld und der Gesellschaft der Freunde der Stiftsruine vergeben, die unter dem Motto „Stiftsruine bewahren – Festspiele fördern – Kultur pflegen“ die Ganzjahreskultur in Bad Hersfeld unterstützen. Bereits seit 1962 werden mit den Hersfeldpreisen herausragende Akteure prämiert. Im Beisein des Hessischen Staatsministers für Wissenschaft und Forschung, Kunst und Kultur, Timon Gremmels, wurden die Schauspieler Uriel Jung und Thieß Brammer ausgezeichnet.