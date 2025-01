Bad Friedrichshall - Nach den tödlichen Schüssen in einem Unternehmen im Norden Baden-Württembergs läuft die Suche nach dem Motiv des tatverdächtigen Mannes. Wie ein Sprecher der Polizei in Heilbronn sagte, dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat an. Polizei und Staatsanwaltschaft beabsichtigen, sich im weiteren Tagesverlauf erneut zu dem Fall zu äußern.