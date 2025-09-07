Bewaffnete Bauern, Reiter, Landsknechte mit langen Spießen: Das Wochenende stand in Bad Frankenhausen ganz im Zeichen der Bauernschlacht vor 500 Jahren. Rund 500 Mitwirkende in authentischen Gewändern stellten das historische Ereignis am Samstag und Sonntag in der nordthüringischen Stadt nach. Rund 10.000 Besucher verfolgten nach Angaben einer Stadtsprecherin an beiden Tagen das Geschehen. Erwartet worden waren allerdings doppelt so viele.