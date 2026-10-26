Geplant sei, die Produktion in Eisleben (Sachsen-Anhalt) zu bündeln, hieß es weiter. Das Sortiment für den deutschen Markt will der Konzern ausdünnen und auf profitablere Produkte setzen. Wie viele Mitarbeiter Aryzta verlassen müssen und wie viele gegebenenfalls Jobangebote in Eisleben bekommen, teilte die Sprecherin auf Anfrage nicht mit. Die Pläne sollen demnach in den Jahren 2026 und 2027 weitgehend umgesetzt werden.