In den nächsten Tagen wird wieder gebacken, was das Zeug hält. Stollen, Weihnachtsplätzchen, Kuchen aller Art für die Nachmittage an den Festtagen. Auch unsere Vorfahren taten dies – nicht nur zu Weihnachten, sondern auch zu anderen Anlässen und Festen. Daraus entwickelte sich ab dem 17. Jahrhundert eine Kunstfertigkeit, die im Stadtmuseum Wasungen dokumentiert ist: Nicht nur auf den Geschmack, auch aufs Aussehen der Backwaren kam es an.