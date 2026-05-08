Geplant ist der grundhafte Ausbau der Backhausgasse im Grabfeld-Ortsteil Bauerbach schon länger. Gründe dafür gibt es genug: Die Fahrbahn besteht lediglich aus einem Asphalt-Flickwerk mit vielen Löchern, Nebenanlagen sind so gut wie nicht vorhanden und der unterirdische Bauraum ist ebenfalls in desolatem Zustand. Die Gemeinde Grabfeld hat deshalb für den Ausbau Geld in den Haushalt eingestellt und die Planung in Auftrag gegeben. Die liegt inzwischen auch vor.