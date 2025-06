Über 22 Jahre ist es her, dass sich die Stadt ilm-abwärts von Ilmenau auf die um 1900 begründete Backtradition besann: „Sharing“ (Teilen) würde man heute zu der guten früheren Idee sagen, gemeinsam das an der Ilm unweit der Mühle am Gottessegen gelegene Backhäuschen zu nutzen. Unser täglich Brot …