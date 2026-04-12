Petrus ist dem Backhausteam der kleinen Rhöngemeinde seit vielen Jahren wohlgesonnen. So zeigte sich auch am Samstag die Sonne von ihrer besten Seite und lud dazu ein, unter der alten Kastanie auf dem Gemeindehof an der Alten Schule zu verweilen. Während dort das milde Frühlingswetter genossen wurde, zog es andere Gäste in den geschützten Gemeindesaal, der sich rasch bis auf den letzten Platz füllte. An liebevoll gedeckten Tischen, auf denen Osterglocken den Frühling ankündigten, kam man gerne zusammen. Im Mittelpunkt des Tages standen jedoch die Vorbereitungen im Backhaus.