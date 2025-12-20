Wenn die Weihnachtszeit naht, wurde im Hause Jacob in Fehrenbach immer auch Stollen gebacken. Diese Tradition hielten vor allem Tischlermeister Rudi Jacob und seine Frau Grete hoch. Egal wie streng der Winter war, mit den roh geformten Christstollen ging es nach Heubach zum Bäck. Teils bei meterweise Schnee sogar im Rückwärtsgang mit dem Trabi und mit einem eigenen Gestell für möglichst viele Stollen im Kofferraum, wie Sohn Reinhard Jacob berichtet.