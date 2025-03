Während die Teilnehmer des diesjährigen Braveheart Battles am Samstag, 29. März, mit dem Startschuss um 10 Uhr ihre sportlichen Höchstleistungen abrufen müssen, geht’s in der Backstube von Mario Gheorghiu in Steinach bereits einen Tag zuvor ans Eingemachte. Schließlich gilt es, die heuer erstmals für die Athleten des Extrem-Gelände-Hindernislaufes entwickelten Snacks in Form zu bringen.