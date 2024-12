Zum dritten Mal fanden sich am vergangen Wochenende rund 35 kleine Plätzchenbäckerinnen und -bäcker in der alten Schule am Kirchberg ein, um gemeinsam Weihnachtsplätzchen auszurollen, auszustechen und unter Anleitung der „Landlustfrauen“ und von einigen Muttis und Vatis phantasievoll zu verzieren. Es wurde auch genascht und nach getaner Arbeit gespielt.