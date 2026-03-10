Zu einem besonderen Passionskonzert lädt die Kantorei Schmalkalden (ehemals Dekanatschor) am Karfreitag, 3. April, 15 Uhr, in die Stadtkirche St. Georg ein. Aufgeführt wird die Johannespassion von Johann Sebastian Bach, eines der eindrucksvollsten und zugleich anspruchsvollsten Werke der geistlichen Musik. Karten gibt es für 20 Euro, ermäßigt 15 Euro, in der Lutherbuchhandlung, in der Tourist-Information, im Gemeindebüro sowie an der Konzertkasse.